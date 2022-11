Campanha começou no último dia 16 - Renan Otto / Ascom PMSG

Campanha começou no último dia 16Renan Otto / Ascom PMSG

Publicado 22/11/2022 16:21

A vacina Pfizer infantil, destinada a este público, segue disponível em unidades específicas, das 8h às 17h.

Para vacinar os pequenos, os responsáveis deverão apresentar documento (exames, receitas, relatório médico, prescrição médica, ou outros) que comprove que a criança pertence a um dos grupos de comorbidades prioritárias para a vacinação.

A relação das comorbidades e os endereços das unidades indicadas poderão ser consultadas em coronavirus.rio/vacina

A campanha começou no último dia 16. De acordo com a SMS, a imunização será feita com a vacina Pfizer infantil no esquema de três doses, com um intervalo de quatro semanas entre as duas primeiras e de oito para a terceira. O lote do imunizante faz parte de uma pequena reserva do município que será usada para cobrir o grupo prioritário.