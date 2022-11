Armas seriam destinadas à facção criminosa que controla o tráfico de drogas na comunidade da Nova Holanda, no Complexo da Maré - Divulgação

Publicado 22/11/2022 15:59

Rio – Agentes da Polícia Federal apreenderam, na manhã desta terça-feira (22), prende quatro pessoas e apreende dois fuzis na rodoviária situada no bairro de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Segundo a Polícia Federal, o armamento pesado de uso restrito encontrava-se oculto nas bagagens de duas mulheres, que saíram de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro.

De acordo com os policiais, as mulheres agiam com o apoio de dois homens, membros da mesma quadrilha, sendo que os quatro criminosos foram presos em flagrante pelos policiais lotados na Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/RJ). Segundo a Polícia Federal, as armas seriam destinadas à facção criminosa que controla o tráfico de drogas na comunidade da Nova Holanda, localizada no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio.

Os presos foram conduzidos à Superintendência Regional da PF no Rio e autuados no art. 288 do Código Penal e art. 16 do Estatuto do Desarmamento, que se referem respectivamente aos crimes de associação criminosa e posse não autorizada de arma de fogo de uso restrito. Se condenados, os presos podem pegar até nove anos de reclusão, com o somatório das penas, além de multa.