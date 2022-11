Suspeito de cárcere privado foi encaminhado à Delegacia de Atendimento ao Turista (DEAT) - Divulgação

Publicado 22/11/2022 15:25 | Atualizado 22/11/2022 15:45

Rio - A cidadã sueca mantida em cárcere privado na Zona Sul do Rio deve retornar ao país de origem nesta terça-feira (22). De acordo com a Polícia Civil, a vítima, de 22 anos, estava de férias no Brasil desde 3 de outubro e passou os últimos dez dias na casa do suspeito, de 29 anos, no Morro da Babilônia, no Leme.

Os dois se conheceram há cerca de 20 dias na Pedra do Sal, no bairro da Saúde, na Zona Portuária. Dez dias depois, a estrangeira decidiu ficar na casa do agressor por um período. No entanto, a situação piorou na sexta-feira passada (18) quando ela avisou que voltaria para a Suécia.

Segundo o relato da vítima, o suspeito teve uma reação agressiva. Em seguida, trancou a residência e confiscou o celular da moça. Após uma distração, ela conseguiu entrar em contato com amigas brasileiras, que acionaram a polícia na manhã de segunda-feira (21).