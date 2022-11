33ª DP (Realengo) - Reprodução Google

33ª DP (Realengo)Reprodução Google

Publicado 22/11/2022 16:28

Rio – Uma mulher ficou ferida durante uma operação da Polícia Militar no bairro Jardim Novo, em Realengo, na Zona Norte, nesta terça-feira (22). A vítima, ainda não identificada, foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Magalhães Bastos. O estado de saúde não foi informado.

De acordo com a corporação, a operação, realizada por agentes do 14º BPM (Bangu), foi realizada com o objetivo de verificar denúncia de grupos criminosos que atuam na região roubando veículos e cargas.

O caso foi registrado na 33ª DP (Realengo). A Polícia Civil informou que a investigação está em andamento para esclarecer a autoria e as circunstâncias do caso.

Além do Jardim novo, o batalhão de Bangu também atuou nas comunidades da Vila Vintém, Curral das Éguas, 77, Minha Deusa, Light, Cosme e Damião, Rua Um, Selvinha e São Bento. Todas com o mesmo objetivo. Ainda não há registro de prisões e apreensões.