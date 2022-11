Gerlan teria efetuado o pagamento de R$ 14,5 mil pela locação do helicóptero do tipo Esquilo - Polícia Civil

Publicado 22/11/2022 17:11

Rio - Um homem, identificado como Gerlan Dias da Silva, de 26 anos, foi preso, na tarde desta terça-feira (22), no Barreto, em Niterói, Região Metropolitana. Ele é apontado como um dos envolvidos no sequestro de um helicóptero, em setembro de 2021, com a intenção de resgatar lideranças do Comando Vermelho, que seriam transferidas do Complexo de Gericinó, em Bangu, Zona Norte, para presídios federais. A captura foi feita por policiais penais da Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), com apoio do 22ª DP (Penha).



De acordo com as investigações, Gerlan teria efetuado o pagamento de R$ 14,5 mil pela locação do helicóptero do tipo Esquilo. Ele aparece em imagens das câmeras de segurança no heliponto da Lagoa e na ponte Rio-Niterói.

Durante o período que esteve foragido, Gerlan não deixou de utilizar suas redes sociais, ostentando embarcações, festas com os amigos, motos e carros.



Na ocasião, quem comandava a aeronave era um piloto da Polícia Civil. Ele foi rendido por criminosos ao decolar de Angra dos Reis, na Costa Verde. O piloto contou que assim que levantou voo, os dois tripulantes anunciaram o sequestro e um deles estava armado com uma pistola. Na tentativa de evitar o pouso no presídio, conforme mandado pelos criminosos, a vítima levou a aeronave para o Batalhão de Bangu (14º BPM), que fica ao lado do complexo penitenciário.



Quando sobrevoava o batalhão, o piloto fez uma manobra para simular uma queda. Simultâneo a essa ação, ele entrou em luta corporal com a dupla que, na iminência de queda da aeronave, o deixam pilotar. Ele, então, voou até Niterói e, os criminosos, fogem para uma região de mata.



Contra o Gerlan, havia um Mandado de Prisão, expedido pela 2ª Vara Federal de Niterói, pelos crimes de Sequestro, facilitar a fuga de presos e expor perigo a embarcação ou aeronave.



O criminoso foi levado para a sede da 22ª DP (Penha), onde foi cumprido o mandado de prisão. Depois, ele será encaminhado para uma unidade prisional da SEAP, onde ficará acautelado à disposição da Justiça.



Denuncie a localização de foragidos da Justiça, de forma anônima, ao Disque Denúncia: Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177, WhatsApp: (021) - 99973 1177 e aplicativo Disque Denúncia RJ.