Vitima foi socorrida no Hospital Municipal Salgado Filho, no Meier, Zona Norte do Rio - Marcos Porto/Agencia O Dia

Vitima foi socorrida no Hospital Municipal Salgado Filho, no Meier, Zona Norte do RioMarcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 21/11/2022 15:21 | Atualizado 21/11/2022 15:30

Rio - Um motorista, que não teve a identidade revelada, foi baleado durante um assalto cometido por três criminosos na madrugada desta segunda-feira (21) no Méier, Zona Norte do Rio. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Salgado Filho. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 3º BPM (Méier) foi até a unidade hospitalar, que também fica no Méier, para verificar a entrada de uma vítima ferida por disparo de arma de fogo. Os policiais constataram o fato apenas no hospital.

Ainda de acordo com a PM, o paciente informou para a equipe que três criminosos roubaram o seu veículo e dispararam contra ele. A ocorrência foi encaminhada para a 23ª DP (Méier). Até o momento, não houve prisão relacionada ao caso.