'Parcão' fica na Rua Geminiano Góis, na Freguesia - Divulgação

Publicado 22/11/2022 09:48 | Atualizado 22/11/2022 09:53

Rio -A Prefeitura do Rio reinaugurou, no último final de semana, após reforma, o "parcão" da Rua Geminiano Góis, na Freguesia, em Jacarepaguá, na Zona Oeste.

O espaço, que existe desde 2014 e possui cerca de 500 metros quadrados, recebe diariamente dezenas de pets com os tutores em busca de interação, gasto de energia e, consequentemente, mais saúde e qualidade de vida para os animais.

A Comlurb instalou novos brinquedos, paisagismo e piso de brita. Além de mobiliário em madeira rústica. A fachada também ganhou uma cara nova, e o interior foi estilizado com pinturas com a temática de cachorros e iluminação de LED, além da colocação de uma placa para identificação do parcão.

"É um espaço que eu já queria reformar há bastante tempo. Sei o quanto é importante para os doguinhos e para as pessoas um parcão bem estruturado. Amei a reforma. Precisamos incentivar espaços como este e sem esquecer as campanhas de adoção de cães e gatos. Em breve teremos mais novidades para os bichinhos de Jacarepaguá", afirmou a subprefeita de Jacarepaguá, Talita Galhardo.