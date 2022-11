Caso foi registrado na 19ª DP (Tijuca) - Google Street View

Rio - Dois suspeitos de tentarem roubar um veículo foram baleados durante um confronto com policiais militares na noite desta segunda-feira (21), no bairro Todos os Santos, na Zona Norte do Rio.

Segundo a Polícia Militar, criminosos armados em dois automóveis estavam abordando veículos na Rua Getúlio, esquina com a Rua Padre Idelfonso Penalba. Policiais do 3º BPM (Méier) foram até o local e, ainda de acordo com a PM, foram atacados por disparos de arma de fogo, o que gerou um breve confronto.

No final do conflito, dois suspeitos foram encontrados feridos. Eles foram socorridos para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Não há informações sobre o estado de saúde deles. Uma pistola 9mm e uma pistola calibre 380 foram apreendidas.

A ocorrência foi registrada na 19ª DP (Tijuca).