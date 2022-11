Corpo foi enterrado no Cemitério Nossa Senhora das Graças, em Duque de Caxias - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 23/11/2022 16:44

Rio - O pedreiro Marcelo Gangreiro de Faria, de 51 anos, morto depois de ser atingido por uma bala perdida dentro de um ônibus , foi enterrado na tarde desta quarta-feira (23) no Cemitério Nossa Senhora das Graças, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele deixa três filhos. Uma das filhas está grávida de cinco meses.

O homem estava a caminho do trabalho na manhã desta terça-feira (22) carregando uma mochila com pertences pessoais como uma marmita. Ele tinha o costume de pegar o ônibus da linha Parque São José x Caxias, da empresa Santo Antônio. No momento que o veículo passava pelo bairro Gramacho, uma intensa troca de tiros entre policiais militares e criminosos começou.

Segundo testemunhas, Marcelo havia acabado de entrar no ônibus quando foi baleado . "Ele pegou o ônibus no ponto perto do Graciliano e estava passando na roleta quando foi atingido no pescoço e caiu, mas o ônibus só parou em frente ao Colégio Clementina", relatou uma pessoa em uma rede social.

Em nota, a Transportes Santo Antônio lamentou a morte do passageiro e informou que está colaborando com a investigação policial.

Confronto

Segundo a Polícia Militar, agentes do 15° BPM (Duque de Caxias) faziam uma operação nas comunidades do Dique e Sapinho com o objetivo reprimir a prática de roubos de veículos na região. Na ação, equipes do Grupamento de Ações Táticas foram recebidas a tiros por um grupo de criminosos. Houve confronto e um policial ficou ferido após ser atingido por estilhaços.

Após o fim dos disparos, os agentes encontraram o corpo de um suspeito caído no chão. No local onde ele foi encontrado, os militares apreenderam uma pistola, um carregador, seis munições e um rádio comunicador

Em seguida, os PMs localizaram a vítima já morta dentro do ônibus. O corpo de Marcelo foi levado para o Instituto Médico Legal de Duque de Caxias. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), responsável pelas investigações.

De janeiro a novembro deste ano, 91 pessoas foram atingidas por bala perdida na região do Grande Rio. Destes baleados, 24 morreram. Os dados foram divulgados pelo Instituto Fogo Cruzado , nesta quarta-feira (23).