Cápsula de bala no chão em avenida no Rio - Severino Silva/Arquivo

Publicado 23/11/2022 10:08 | Atualizado 23/11/2022 10:18

Rio- O Grande Rio registrou 91 pessoas atingidas por bala perdida de janeiro a novembro deste ano. Destes baleados, 24 morreram. Os dados foram divulgados pelo Instituto Fogo Cruzado, nesta quarta-feira (23). Só na terça-feira (22) foram registrados pelo menos quatro casos, sendo um na capital e outros três no Grande Rio.

Já Douglas Teixeira , de 26 anos, foi atingido em Japeri, na Baixada Fluminense. Ele era funcionário de uma loja e estava descarregando mercadorias de um caminhão quando foi atingido no peito por um disparo e morreu ainda no local. Douglas é a 3ª vítima de bala perdida só nesta terça-feira (22) no Grande Rio.

No Centro do Rio, dois homens foram baleados em frente à Igreja Nossa Senhora do Parto, na Rua Rodrigo Silva. As duas vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal Souza Aguiar. De acordo com relatos de testemunhas, o tiroteio aconteceu por causa de uma tentativa de assalto, em uma "saidinha de banco".