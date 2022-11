O asfalto cedeu e abriu uma cratera na via durante as chuvas desta quinta - Divulgação/Prefeitura do Rio

O asfalto cedeu e abriu uma cratera na via durante as chuvas desta quintaDivulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 24/11/2022 08:54 | Atualizado 24/11/2022 11:51

Rio - O asfalto da Rua Barão de São Francisco, na divisa entre Andaraí e Vila Isabel, na Zona Norte, altura do Boulevard Shopping, cedeu, abriu uma cratera e a via precisou ser interditada no sentido Grajaú na manhã desta quinta-feira (24). De acordo com o Centro de Operações Rio, equipes da Secretaria Municipal de Conservação (Seconserva) realizam um serviço emergencial no local.



Ainda segundo a CET-Rio, foi implantada uma reversível na pista sentido Tijuca. Equipes da Guarda Municipal isolaram a área e auxiliam motoristas que passam pela região. Não houve feridos.

Procurada, a Seconserva informou que uma equipe está atuando na rua, onde foi constatado o rompimento da laje de proteção de uma galeria de águas pluviais, em uma extensão de 12 metros. "O trecho da via será isolado, por segurança, e o reparo começará a ser executado assim que as condições climáticas permitirem", disse em nota.



O subprefeito da Grande Tijuca, Wagner Azevedo, informou que está monitorando a situação desde cedo, e que o local permanece isolado para a realização de uma sondagem na pista.

fotogaleria