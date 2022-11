Fifa Fan Fest terá esquema especial de segurança e monitoramento do trânsito em Copacabana - Divulgação

Fifa Fan Fest terá esquema especial de segurança e monitoramento do trânsito em CopacabanaDivulgação

Publicado 24/11/2022 10:53

Rio - Devido à transmissão do jogo do Brasil, nesta quinta-feira (24), às 16h, no Fifa Fan Fest, em Copacabana, agentes municipais de segurança prepararam um esquema especial de segurança para evento. Serão mais de 167 agentes da Guarda Municipal e da Secretaria de Ordem Pública mobilizados na operação. Além disso, o trânsito na região vai ter atenção especial e a Avenida Atlântica poderá ser fechada por agentes da CET-Rio.

Serão empregados 18 viaturas e duas tendas operacionais na faixa de areia, no entorno do palco. As equipes da Guarda Municipal vão operar nos bloqueios viários definidos pela CET-Rio na Avenida Atlântica. Também haverá equipes do Grupamento de Operações com Cães (GOC) atuando no entorno das estações de metrô do Arcoverde e Siqueira Campos, que dão acesso ao local do evento. Além disso, as equipes da Seop atuarão na fiscalização do comércio ambulante irregular no local.

Segundo a CET-Rio, está prevista a interdição da Av. Atlântica, pista junto à orla da Praia de Copacabana, no trecho entre a Rua Figueiredo de Magalhães e a Av. Princesa Isabel, das 12h às 22h, em caso de ocupação da pista pelo público.

A operação de trânsito contará com 60 agentes, entre guardas municipais, operadores da CET-Rio e apoiadores de tráfego, que trabalharão para manter a fluidez, ordenar os cruzamentos, orientar pedestres e motoristas, além de efetuar os bloqueios quando necessário.



As condições do trânsito serão monitoradas quanto a eventuais impactos e os tempos semafóricos serão ajustados para melhorar a fluidez nas rotas alternativas e nos principais corredores de tráfego da região.



Devido à possível interdição para o evento, é recomendado que os motoristas busquem rotas alternativas para seus deslocamentos e, se possível, evitem passar pelo local do evento, pois o trânsito na região deverá ser impactado.

Além das forças de segurança do município, a Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro anunciou, na quarta-feira (23), um esquema de segurança especial para os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo. O planejamento de policiamento inclui o uso de drones e reforço de efetivo nos locais onde haverá concentração de torcedores, como pontos de exibição da partida.

Na orla de Copacabana, onde haverá evento com telão na areia da praia, policiais militares do 19ºBPM (Copacabana) atuarão junto com equipes do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur), do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq).



De acordo com a corporação, somente em Copacabana, serão cerca de 300 policiais militares atuando para garantir a segurança da população que for à Fan Fest.

A abertura dos portões do Fifa Fan Fest acontece ao meio dia. Antes e depois da partida serão realizados shows no local, e o evento está marcado para terminar às 22h desta quinta-feira. O Brasil estreia nesta quinta-feira na Copa do Mundo do Catar, às 16h, contra a seleção da Sérvia.

Mudanças no BRT





Mudanças nos trens da SuperVia



A SuperVia também irá funcionar em um formato diferente devido ao jogo do Brasil. Segundo a empresa, o horário de pico vespertino nos ramais será antecipado.



No ramal Santa Cruz, a operação seguirá a grade de dia útil até às 13h. Após esse horário, haverá antecipação do início das viagens expressas para Santa Cruz, que serão intercaladas com viagens paradoras. A partir das 19h, o ramal volta a operar conforme a grade regular.



No ramal Japeri, a operação seguirá a grade de dia útil até às 11h. Após esse horário, as partidas de Japeri para Central serão paradoras. A partir das 13h, haverá antecipação do início das viagens para Nova Iguaçu, que serão intercaladas com viagens para Japeri. A partir das 19h, o ramal volta a operar conforme a grade regular.



No ramal Saracuruna, a operação seguirá a grade de dia útil até às 13h. Após esse horário, os ramais vão operar com os intervalos reduzidos. A partir das 19h30, o ramal volta a operar conforme a grade regular.



No ramal Belford Roxo, a operação seguirá a grade de dia útil até às 13h. Após esse horário, haverá ajustes nos horários das viagens. A partir das 18h, o ramal volta a operar conforme a grade regular.



Não haverá alteração no trecho entre Gramacho e Saracuruna e nas extensões Paracambi, Guapimirim e Vila Inhomirim.



A SuperVia orienta que os passageiros programem suas viagens consultando a ferramenta "Planeje Sua Viagem" no Segundo informações da MOBI-Rio, os serviços eventuais do BRT, que correspondem as linhas Penha x Alvorada, Madureira x Alvorada e Pingo D'Água x Alvorada, serão adiantados excepcionalmente nesta quinta-feira (24) por conta da estreia do Brasil na Copa. O serviço irá funcionar das 14h às 20h. Diferente do horário usual das 16h às 20h.A SuperVia também irá funcionar em um formato diferente devido ao jogo do Brasil. Segundo a empresa, o horário de pico vespertino nos ramais será antecipado.No ramal Santa Cruz, a operação seguirá a grade de dia útil até às 13h. Após esse horário, haverá antecipação do início das viagens expressas para Santa Cruz, que serão intercaladas com viagens paradoras. A partir das 19h, o ramal volta a operar conforme a grade regular.No ramal Japeri, a operação seguirá a grade de dia útil até às 11h. Após esse horário, as partidas de Japeri para Central serão paradoras. A partir das 13h, haverá antecipação do início das viagens para Nova Iguaçu, que serão intercaladas com viagens para Japeri. A partir das 19h, o ramal volta a operar conforme a grade regular.No ramal Saracuruna, a operação seguirá a grade de dia útil até às 13h. Após esse horário, os ramais vão operar com os intervalos reduzidos. A partir das 19h30, o ramal volta a operar conforme a grade regular.No ramal Belford Roxo, a operação seguirá a grade de dia útil até às 13h. Após esse horário, haverá ajustes nos horários das viagens. A partir das 18h, o ramal volta a operar conforme a grade regular.Não haverá alteração no trecho entre Gramacho e Saracuruna e nas extensões Paracambi, Guapimirim e Vila Inhomirim.A SuperVia orienta que os passageiros programem suas viagens consultando a ferramenta "Planeje Sua Viagem" no site e no aplicativo da concessionária. Em caso de dúvidas, é necessário contatar a Central de Atendimento pelo número 0800 726 9494.

Durante a parte da manhã, a circulação dos trens segue de acordo com os intervalos abaixo, levando-se em conta a faixa de pico de cada ramal:



Ramal Deodoro - Santa Cruz (pico de 5h às 8h)



Entre Santa Cruz e Central do Brasil – intervalo médio de 10 minutos



Das 8h às 17h, haverá serviço de manutenção nas proximidades da estação Santa Cruz.



Das 10h às 14h, haverá serviço de manutenção da rede aérea entre as estações Paciência e Santa Cruz.





Ramal Japeri (pico de 5h às 8h)

Entre Japeri e Central do Brasil – Intervalo médio de 15 minutos



Ramal Belford Roxo (pico de 5h às 8h)



Intervalo médio de 25 minutos

Ramal Saracuruna (pico de 5h às 8h)



Central a Gramacho - intervalo médio de 25 minutos



Gramacho a Saracuruna – intervalo médio de 24 minutos



Em função de uma manutenção emergencial, o trecho entre as estações Gramacho e Central do Brasil opera com 10 minutos de acréscimo no intervalo. Os trens da Central do Brasil para Gramacho aguardam ordem de circulação.