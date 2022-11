Lucas Felipe Silva Chaves, o "LC Putaria", é acusado dos crimes de latrocínio, roubo de carga e associação criminosa - Divulgação / PMERJ

Publicado 24/11/2022 09:44



Rio - A Polícia Militar prendeu, na madrugada desta quinta-feira (24), um homem foragido da Justiça pelos crimes de latrocínio, roubo de carga e associação criminosa, na Avenida Brasil, na altura de Deodoro, Zona Oeste do Rio. Identificado como Lucas Felipe Silva Chaves, o 'LC Putaria', ele também é suspeito de participação da morte de um vigilante , durante um assalto a um caminhão que transportava cigarros, no Arco Metropolitano, na Baixada, em 2017.

Lucas Felipe Silva Chaves, o "LC Putaria", é acusado dos crimes de latrocínio, roubo de carga e associação criminosa Divulgação / PMERJ

De acordo com informações da assessoria de comunicação da corporação, agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Especiais (BPVE) realizavam um patrulhamento de rotina pela via, quando suspeitaram de Lucas e abordaram o suposto criminoso.



Durante a verificação da identidade e dos antecedentes do suspeito, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, que acabou preso. A ocorrência foi registrada na 35ªDP (Campo Grande).

Latrocínio

Em 2017, o vigilante Yago Aguiar Sant’anna, de 24 anos, foi morto com um tiro na cabeça ao tentar impedir um roubo de carga. Ele fazia a escolta de um caminhão que transportava cigarros, quando pelo menos dez bandidos armados com fuzis e pistolas cercaram o veículo e anunciaram o assalto, no Arco Metropolitano. Segundo a Polícia, LC seria um dos participantes.

No incidente, Yago e os demais seguranças reagiram, e houve confronto. Durante a troca de tiros com o bando, a vítima foi atingida por um disparo na cabeça e morreu na hora. A polícia chegou a ser acionada e se deslocou até o local, mas ninguém foi preso na ocasião.