A ação foi realizada por bombeiros do 2º Grupamento Marítimo - Google Street View

Publicado 24/11/2022 09:54 | Atualizado 24/11/2022 09:57

Rio- O Corpo de Bombeiros resgatou 14 tripulantes que estavam em um barco de pesca à deriva e corriam o risco de naufragar em Pedra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, durante a madrugada desta quinta-feira (24).

De acordo com a corporação, ninguém ficou ferido, pois todos os homens foram avaliados e liberados em seguida. O caso ocorreu por volta das 4h30 e ação foi realizada por bombeiros do 2º Grupamento Marítimo.

Durante o incidente, fortes chuvas foram registradas na região. Inclusive, desde 2h30 a cidade do Rio está em estágio de mobilização. Segundo o Alerta Rio, nesta quinta, a previsão é de que o tempo se mantenha instável por conta da atuação de um sistema de baixa pressão no oceano, com previsão de pancadas de chuva moderada a forte. O céu fica nublado e o dia tem temperatura máxima de 29°C e mínima de 19°

.