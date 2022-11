Caso está sendo investigado pela 99ª DP (Itatiaia) - Divulgação

Caso está sendo investigado pela 99ª DP (Itatiaia)Divulgação

Publicado 24/11/2022 09:56 | Atualizado 24/11/2022 11:26

Rio - Um homem, identificado como Eduardo Querino, de 27 anos, e sua filha de oito meses foram mortos a tiros na noite desta quarta-feira (23) em Itatiaia, no Sul Fluminense. A menina chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Já o pai morreu no local. A mãe da criança também ficou ferida.

O caso aconteceu no bairro Vila Esperança enquanto a família estava dentro de um táxi. Informações iniciais apontam que criminosos dentro de um carro vieram no caminho inverso e atiraram contra as vítimas. Eduardo morreu no local. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe do quartel de Resende foi acionada por volta das 18h35 para a Rua Juliana Campos Neves em busca de remover o corpo.

De acordo com a Polícia Militar, policiais do 37º BPM (Resende) foram verificar uma ocorrência de disparos de arma de fogo na região. Ao chegar no local, eles identificaram três vítimas feridas. A PM confirmou que Eduardo morreu sem conseguir ser resgatado.

Já a menina e a mãe foram atendidas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) sendo conduzidas para o Hospital de Emergência em Resende. A criança não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. De acordo com a Polícia Civil, ela já recebeu alta.

A área foi isolada para a realização da perícia. Segundo a Polícia Civil, o caso está sendo investigado pela 99ª DP (Itatiaia) e testemunhas já foram ouvidas. A investigação segue em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.