Erasmo Carlos morreu nesta terça-feira (22) aos 81 anos - Foto: Divulgação

Erasmo Carlos morreu nesta terça-feira (22) aos 81 anosFoto: Divulgação

Publicado 24/11/2022 10:58 | Atualizado 24/11/2022 11:55

Rio - O cantor e compositor Erasmo Carlos, que morreu na última segunda-feira (22), aos 81 anos, recebeu uma grande homenagem da cidade nesta quinta-feira (24). O prefeito do Rio, Eduardo Paes, decidiu batizar o Largo da Segunda-Feira, na Tijuca, com o nome do artista. Cria do tradicional bairro da Zona Norte, Erasmo sempre fazia questão de exaltar seu amor pela Tijuca em entrevistas e em canções.



O Largo da Segunda-feira, um dos locais mais movimentados do bairro, por exemplo, foi retratado numa canção homônima, gravada em 1972 no disco "Erasmo Carlos, sonhos e memórias, 1941-1972".

De acordo com Paes, a mudança leva em consideração a importância artística do cantor, compositor, ator, músico multi-instrumentista e escritor, pioneiro do rock no Brasil, em um intenso período de atividade desde 1958. Símbolo da Jovem Guarda, ele ganhou o apelido de Tremendão. O anúncio foi publicado no Diário Oficial do município.No decreto, o prefeito reforçou ainda que o artista, nascido em 1941, foi um ilustre tijucano, bairro onde nasceu e passou sua infância e juventude, mais precisamente numa casa, na Rua Professor Gabizo. Também foi na Tijuca que Erasmo, juntamente de outros grandes nomes da MPB, como Tim Maia, Jorge Ben e Roberto Carlos, se encontraram e compuseram muitas músicas de sucesso.Apesar de ter se mudado da Tijuca para São Paulo aos 22 anos, a relação de Erasmo Carlos com o bairro também ficou eternizada na música "Turma da Tijuca", mesmo nome que se deu ao grupo de artistas que iniciou sua carreira na região.Erasmo Carlos morreu após enfrentar um quadro de paniculite complicada por sepse de origem cutânea. O corpo foi cremado no cemitério Memorial do Carmo, no Caju, nesta quarta-feira (23). Cantores como Roberto Carlos e Marisa Monte estiveram no velório. Além disso, Rita Lee, Ana Furtado, Boninho, Jorge Ben Jor, Bruno de Luca e os grupos Detonautas e The Fevers enviaram coroas de flores ao local.A cantora Gal Costa, que faleceu no último dia 9, aos 77 anos, também recebeu recentemente uma grande homenagem da cidade onde morou por tantos anos. A Prefeitura do Rio declarou como patrimônio cultural de natureza imaterial o trecho da Praia de Ipanema, conhecido nos anos 1970 como "Dunas da Gal".Reduto de Gal e de muitos outros artistas, o local, que fica na altura da Rua Teixeira de Melo, entrou para a memória afetiva dos cariocas. O decreto foi publicado no Diário Oficial.