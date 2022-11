Gal Costa é homenageada pela Prefeitura do Rio - Divulgação

Rio- A cantora Gal Costa, que faleceu no último dia 9 , aos 77 anos, acaba de receber a primeira grande homenagem da cidade onde morou por tantos anos. A Prefeitura do Rio declarou, nesta sexta-feira (18), como patrimônio cultural de natureza imaterial o trecho da Praia de Ipanema, conhecido nos anos 1970 como "Dunas da Gal".Reduto de Gal Costa e de muitos outros artistas, o local, que fica na altura da Rua Teixeira de Melo, entrou para a memória afetiva dos cariocas. O decreto, assinado pelo prefeito Eduardo Paes, foi publicado no Diário Oficial."O Rio sempre recebeu de braços abertos artistas de todo o país e do mundo. Declarar o trecho da Praia como Patrimônio Imaterial é a nossa maneira singela de prestar homenagem à Gal, que partiu muito cedo. O legado da cantora para a música e a cultura popular agora ficará eternizado na Praia de Ipanema", celebrou o prefeito Eduardo Paes.O decreto lembra que, durante as obras de construção do emissário submarino de Ipanema, na década de 1970, as intervenções proporcionaram a formação de dunas nas areias da praia, se tornando referência efêmera naquela paisagem.O documento complementa que, no mesmo período, grupos de artistas, dos quais destaca-se a presença de Gal, ocuparam e fizeram daquele ponto uma referência cultural da cidade.Nascida em Salvador, Gal Costa viveu durante décadas no Rio, tendo se identificado bastante com a cidade. Em 1994, foi homenageada na Sapucaí com Caetano Veloso, Gilberto Gil e Maria Bethânia no enredo da Estação Primeira de Mangueira.O Instituto Rio Patrimônio da Humanidade irá fazer a inscrição das “Dunas da Gal” no Livro de Registro dos Lugares do Rio de Janeiro.