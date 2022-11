PM foi atacado quando passava pela Rua Bulhões Marcial, em Vigário Geral, próximo à estação de trem - Reprodução G Maps

PM foi atacado quando passava pela Rua Bulhões Marcial, em Vigário Geral, próximo à estação de tremReprodução G Maps

Publicado 24/11/2022 15:20 | Atualizado 24/11/2022 16:59

Rio - Um policial militar à paisana foi morto após ser baleado por criminosos em Vigário Geral, Zona Norte do Rio, no início da tarde desta quinta-feira (24). O cabo Maycon Borges da Silva, de 38 anos, circulava em uma viatura descaracterizada em rua próxima à estação de trem do bairro, quando foi atacado a tiros. Ele chegou a ser socorrido por colegas, mas não resistiu aos ferimentos. Durante a ação, uma mulher, que passava pelo local em um ônibus, também foi baleada.

O cabo trafegava pela via em uma viatura sem nenhuma identificação pela Rua Bulhões Marcial, uma das principais do bairro. Na altura da estação de trem de Vigário Geral, o veículo foi atacado por criminosos. Após os disparos, ele foi socorrido por colegas do 16º BPM (Olaria), que atendeu ao chamado, e levado para o Hospital Caxias d'Or, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, mas ele não resistiu aos ferimentos.

Depois de prestar socorro, os PMs do 16º foram informados de que uma mulher teria dado entrada baleada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Walter Garcia, em Duque de Caxias, também na Baixada. Ela foi atingida quando passava pelo local de ônibus. O motorista do coletivo foi quem socorreu a vítima para a unidade. Ainda não há informações sobre estado de saúde da vítima.

A rua onde os disparos aconteceram ficam à margem da linha férrea, que divide a área urbana e uma comunidade dominada pela facção Terceiro Comando Puro (TCP). O policiamento foi reforçado na região após o ocorrido.

Segundo a Polícia Militar, Mayconera lotado no 16° BPM (Olaria) e ingressou na Corporação no ano de 2011. Ele deixa mulher. A Delegacia de Homicídios da Capital investiga o caso.