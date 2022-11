O corpo foi encontrado na Praia do Sossego, em Niterói - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 24/11/2022 14:38 | Atualizado 24/11/2022 14:42

Rio - A Justiça do Rio condenou, nesta quarta-feira (23), a 28 anos de prisão o motorista de aplicativo Fábio Souza da Silva pelo crime de feminicídio contra Julia Inez Rodrigues Soares, 21 anos. Os dois tinham um relacionamento e o crime ocorreu em 2019 após o acusado descobrir que a vítima estava grávida de um filho dele.



Júlia foi assassinada quando estava com quatro meses de gestação. O corpo foi encontrado abandonado na Praia do Sossego, Região Oceânica de Niterói. De acordo com a Justiça, o crime foi cometido com brutalidade, pois o acusado deu golpes com um pedaço de madeira na cabeça da vítima, e a deixou agonizando no local, sem chamar socorro.

Júlia foi assassinada quando estava com quatro meses de gestação



“Nesse sentido, ressalte-se que no laudo é salientado que a vítima segurava muito firmemente as vegetações rasteiras de forma incomum, indicando a extrema violência das agressões perpetradas que podem causar espasmos com tamanha intensidade, nunca antes presenciado pelo perito responsável, como afirmado pelo próprio nesta data”, diz um trecho da decisão.



Na época, o réu ainda negou para os familiares que tinha saído com a vítima, mesmo tendo buscado Julia na porta de casa com seu carro, impedindo inclusive possível socorro. “O que torna ainda mais grave sua conduta, a evidenciar ainda mais a frieza e menosprezo pela vida humana no desempenho da empreitada criminosa por aquele praticada”, complementou a juíza a Dra. Nearis dos S. Carvalho, da 3ª Vara Criminal de Niterói



