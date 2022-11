Segurança Presente de Nova Iguaçu prendeu homem com granada e 140 cápsulas de cocaína - Divulgação

Segurança Presente de Nova Iguaçu prendeu homem com granada e 140 cápsulas de cocaínaDivulgação

Publicado 24/11/2022 14:22 | Atualizado 24/11/2022 14:34

Rio – Agentes do Segurança Presente de Nova Iguaçu prenderam, nesta quinta-feira (24), um homem com uma granada e 140 cápsulas de cocaína na RJ-081, conhecida como Via Light, via expressa na Região Metropolitana do Rio. Ele não teve a identificação revelada.

Segundo a Operação Segurança Presente, a equipe estava em patrulhamento quando fizeram uma abordagem dentro de um ônibus da linha Vila Rica x Pavuna, após o suspeito demonstrar nervosismo ao ver a equipe.

O homem desceu do ônibus quando percebeu a abordagem dos agentes e tentou fugir. Ele foi capturado e, após revista, foram encontrados uma mochila com 140 cápsulas de cocaína, uma granada, um carregador de pistola, cinco munições calibre 9mm e dois celulares. O suspeito foi conduzido para a 52ª DP (Nova Iguaçu) e permanece preso por tráfico de drogas. Ele já possuia uma anotação criminal por roubo.