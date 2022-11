Casa da Juventude da Providência foi inaugurada nesta quinta-feira (24) - Beth Santos / Prefeitura do Rio

Publicado 24/11/2022 14:23

Rio – A Casa da Juventude da Providência, uma iniciativa da Prefeitura do Rio voltada para o desenvolvimento educacional, profissional, cultural e artístico de jovens entre 15 e 29 anos, foi inaugurada nesta quinta-feira (24). A ação visa beneficiar moradores da primeira favela do Brasil, no Centro do Rio, e adjacências. A previsão é de que sejam realizados cerca de 19,6 mil atendimentos até o final de 2023.



Neste primeiro dia de funcionamento, os alunos puderam participar de aulas experimentais de dança e edição de fotos. Oficinas práticas de produção de conteúdo para as redes sociais, grafite e sustentabilidade também foram oferecidas.

A casa da Juventude da Providência é o terceiro equipamento público da Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio) – há também a Casa da Juventude da Pavuna, na Zona Norte, e o Espaço da Juventude do Estácio, na Região Central – e custou mais de R$ 5 milhões aos cofres públicos. "Esse espaço foi criado para ter um olhar mais atencioso para os jovens", explicou o prefeito Eduardo Paes, que reafirmou a importância do projeto na vida dos jovens cariocas:"Mais do que cursos de empregabilidade e atendimento psicológico, por exemplo, eu vejo esse local como um farol para uma juventude que está espalhada pela cidade e que, muitas vezes, perde a sua referência. Com essa Casa da Juventude, nós mostramos que a prefeitura está trabalhando políticas públicas para os jovens, tornando-se referência para se construir um futuro melhor."O objetivo do projeto é oferecer cursos, palestras e outras atividades socioculturais capazes de auxiliar esses jovens em sua vida pessoal e profissional em diversas áreas, como por exemplo tecnologia, alimentos e bebidas, turismo e estética. Além disso, a Casa da Juventude da Providência também buscará estimular o desenvolvimento de soft e hard skills (habilidades e competências), com acompanhamento psicológico e criação de trilhas de conhecimento para ingresso no mercado de trabalho.Para o secretário especial da Juventude Carioca, Salvino Oliveira, a entrega deste terceiro equipamento busca reverter o preocupante quadro de desemprego no estado, além de ser uma oportunidade de crescimento para a juventude da primeira comunidade do país, o Morro da Providência."O Rio convive com a terceira maior taxa de desemprego do país. Segundo o IBGE, 14,9% dos fluminenses estão desempregados. Os jovens terão acesso a capacitações profissionais, psicólogas, assistentes sociais, equipamentos e toda uma equipe capaz de auxiliar no desenvolvimento pessoal e profissional. Nossa missão é democratizar cada vez mais as oportunidades, para que os nossos jovens possam ser aquilo que sonharem", destacou.A Casa da Juventude da Providência funcionará das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira. Todas as oportunidades de cursos, oficinas, palestras e demais atividades serão divulgadas pelas redes sociais da Secretaria da Juventude: www.instagram.com/juvrio