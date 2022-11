Unidade da Tijuca do Sesc terá centro de referência em educação inclusiva - Reprodução

Unidade da Tijuca do Sesc terá centro de referência em educação inclusivaReprodução

Publicado 24/11/2022 14:42 | Atualizado 24/11/2022 14:43

Rio – O Sesc RJ anunciou, na última terça-feira (22), que criará um centro de referência em educação inclusiva em sua unidade da Tijuca, na Zona Norte. No local, será oferecido atendimento multidisciplinar para crianças e adultos com autismo e síndrome de down, além de formação de professores para a atuação no campo.

O projeto foi lançado durante o 1º Fórum Sesc RJ de Educação Inclusiva, realizado na unidade de Copacabana e que reuniu especialistas, ativistas e pessoas com deficiência. O objetivo foi dar um passo inicial na construção do projeto a partir do conhecimento dos estudiosos e das experiências vividas por esse público, disse o assessor de Educação do Sesc RJ, Gabriel Chalita.

"Além de ter um espaço de educação inclusiva, vamos formar professores da rede pública para que possam construir esse caminho de educar da melhor maneira possível. O grande caminho que o Sesc está traçando hoje é de dizer que não somos os donos da verdade. Para que se construa esse Centro de Referência é preciso ouvir universidades, especialistas, pesquisadores, mães, filhos, pessoas envolvidas no processo. Esse é o primeiro de vários eventos. Durante todo esse processo queremos estudar experiências do Brasil e do exterior, em países como Canadá e Austrália - que são referências em educação inclusiva no mundo -, além de Finlândia, Israel e Estados Unidos", explica Chalita.

A ideia é que o centro reúna num só espaço terapias, atividades formativas para familiares e profissionais, tecnologia assistivas, cultura, lazer e uma programação gratuita e de qualidade. Representantes de universidades, autoridades e ativistas estão sendo convidados a contribuírem com o projeto.