Operação mira organização criminosa de traficantes que atua na região central do município de Três Rios. - Divulgação

Publicado 07/02/2023 10:57 | Atualizado 07/02/2023 11:31

Rio - Agentes 108ª DP (Três Rios) realizam, nesta terça-feira (7), a "Operação Horus" contra uma organização criminosa de traficantes que atua na região central do município de Três Rios. Cerca de 130 policiais participam da ação, que tem apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e de outras 27 delegacias do interior do estado.

Durante um ano, os agentes monitoraram os traficantes e identificaram que a organização criminosa que atua no bairro Jardim Glória tem forte relação com outras quadrilhas que vendem drogas, instaladas em diversos pontos da cidade de Três Rios. O objetivo é cumprir 34 mandados de prisão temporária, cinco de busca e apreensão contra adolescentes infratores e outros 59 de busca e apreensão na casa dos investigados.



Até o momento, 22 pessoas foram presas e três menores apreendidos durante a ação de hoje. Um dos acusados foi preso em flagrante com uma metralhadora. Segundo a 108ª DP, cinco alvos já estão presos e um adolescente cumpre pena em uma unidade socioeducativa. Contra eles também foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão.

Ligação com outras facções e líderes comunitários



Segundo os policiais, os criminosos citam ter vínculo com uma das maiores facções do estado e são apontados como responsáveis por vários homicídios - inclusive de integrantes da mesma quadrilha - ocorridos em Três Rios e por espalhar medo e violência na cidade.



A investigação revelou, ainda, uma suposta aproximação da organização com líderes comunitários da região, por meio de festas realizadas com o dinheiro do tráfico. A quadrilha também seria responsável pela tomada de decisão contra ladrões e agressores de mulheres, por meio de regras e comandos próprios.