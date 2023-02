Veículo de escolta armada atingido por tiros - Reprodução

Veículo de escolta armada atingido por tirosReprodução

Publicado 07/02/2023 11:34 | Atualizado 07/02/2023 12:07

Rio - Um veículo de uma empresa paulista de segurança foi alvo de tiros na manhã desta terça-feira (7), na Zona Norte do Rio. O carro estava na altura do Trevo das Margaridas, em Irajá, quando foi surpreendido por criminosos que anunciaram o assalto.



Segundo a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, o 16° Batalhão de Olaria foi acionado para a ocorrência. No local, os policiais encontraram o agente da empresa de escolta armada ferido. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do homem.



Procurada, a Alforge, empresa responsável pelo veículo, ainda não se pronunciou sobre o caso.

Tentativa de roubo de carga



Também na mesma região, nesta manhã de terça-feira (7), a equipe policial do 41° Batalhão de Irajá estava em patrulhamento quando notou uma atividade suspeita de uma motocicleta e dois carros. Os veículos estavam trafegando ao lado de um caminhão de carga que fazia transporte rodoviário.

Segundo a PM-RJ, os policiais tentaram fazer a abordagem, mas os veículos fugiram. A equipe policial recuperou o caminhão e, de acordo com informações, o motorista relatou que a ação dos criminosos aconteceu na BR-116 (Rodovia Presidente Dutra).

