Michele Bayerl compartilhou vídeo em barco antes do naufrágio - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 06/02/2023 10:59 | Atualizado 06/02/2023 14:05

O vídeo foi publicado por Michele Bayerl em seu perfil no Instagram. A mulher aparece de óculos escuros dentro do barco, mostra o mar e brinca sobre o passeio. "Olha 'aee' os humilhados sendo exaltados!!", escreveu ela. Nas imagens, o céu ainda aparece claro e a Baía de Guanabara calma. Confira abaixo. Em sua última publicação, alguns comentários demonstraram preocupação com a vítima. "Torcendo para que ela apareça bem!", escrevreu um. "Que Deus ajude esses salva-vidas a encontrarem essa moça salva", disse outro.

Vítima compartilhou vídeo em embarcação antes de naufrágio na Baía de Guanabara. #Naufrágio #BaíadeGuanabara #ODia

Crédito: Reprodução pic.twitter.com/WBh6gDOgtt — Jornal O Dia (@jornalodia) February 6, 2023

As vítimas encontradas mortas na noite de ontem são uma mulher e dois homens, ainda não identificados, que estavam dentro da embarcação. Já na manhã de hoje, as equipes localizaram outra mulher sem vida e uma criança, também dentro do barco, além de um homem, na altura do Vão Central da Ponte Rio-Niterói. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro do Rio. Uma mulher e um adolescente ainda estão desaparecidos.

As buscas, que já ocorrem há aproximadamente 15 horas, seguem com mais de 50 militares, entre guarda-vidas e mergulhadores, com apoio de lanchas, motos aquáticas, botes e aeronaves. Na tarde domingo, foram resgatados com vida um adolescente de 14 anos; um menino de 10; Ana Paula de Souza, 46; Ana Nilda dos Santos Soares, 43; Erick Pereira da Silva, 38; e Marcos Paulo da Silva Correia, 45. Os sobreviventes receberam os primeiros socorros dos bombeiros e foram encaminhados para o Coordenação de Emergência Regional (CER) da Ilha do Governador, onde foram atendidos e já receberam alta.