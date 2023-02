Filho de Juliana Gomes de Lana da Silva que sobreviveu ao naufrágio é consolado por parentes durante sepultamento - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 07/02/2023 13:33

Rio - Familiares e amigos se despedem, nesta terça-feira (7), de cinco mortos no naufrágio que aconteceu na Baía de Guanabara , no último domingo (5). Os corpos de Juliana Gomes de Lana da Silva, de 35 anos, Caio Gomes da Silva, 3, mãe e filho, e de Everson Costa de Assunção, 45, serão sepultados a partir das 14h, no Cemitério da Cacuia, na Ilha Governador. Já enterro do casal Evandro José de Sena, 55, e Michele Bayerl de Moraes de Sena, 43, acontece às 15h30 no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência.

Ainda não há informações sobre o sepultamento do adolescente Eduardo Borges da Silva Correa, de 14 anos. O acidente aconteceu quando a traineira que transportava um grupo de 14 pessoas virou, na altura da Ilha de Paquetá, por conta do mau tempo que atingiu a cidade do Rio de Janeiro no domingo. Todos os passageiros eram conhecidos, entre amigos e familiares, e seguiam da Ilha Governador para a Ilha da Jurubaíba, em São Gonçalo, na Região Metropolitana.

Tio de Juliana, Vanderlei Nunes de Lana viajou de Belo Horizonte para acompanhar o sepultamento da vítima. Segundo ele, o marido e os filhos da sobrinha estão muito abalados e não falam sobre o acidente. "A Juliana era uma pessoa bacana demais, uma pessoa muito bacana. Eu morei aqui no Rio de Janeiro, ajudei criar ela e a irmã dela. Só tristeza, não tem nem como falar. Ele (marido de Juliana) está muito avulso, não é para menos. Os meninos não queriam nem tomar café da manhã, porque era a mãe deles que trazia para eles", contou Vanderlei, muito emocionado.

Amigo de infância de Juliana, Francisco da Conceição Filho relatou que ela costumava reunir amigos em eventos. Ele disse que a mulher e o marido tinham uma lancha, que usavam para fazer passeios como os de domingo, mas por conta do número de pessoas, decidiram alugar a traineira, pela segunda vez. Segundo ele, o barqueiro que levava o grupo era experiente. Ainda de acordo com o homem, a vítima era batalhadora e havia realizado o sonho de abrir uma padaria.

"Ela era muito batalhadora, muito família, muito querida por todo mundo, muito amiga de todo mundo, tanto que ela reunia todo mundo para esses eventos. Já tiveram vários outros eventos como esse, de passeio de barco mas, infelizmente, nesse aconteceu o que aconteceu. Ela gostava de organizar passeios, eventos na sua casa, reunir amigos, a gente fazia muito em solo. Infelizmente, aconteceu. Eles estavam muito animados", lamentou Francisco.

Também amigo de infância da mulher, Flávio Francisco relatou que Juliana era muito querida pelos moradores da Ilha do Governador e muito apegada à família. De acordo com ele, Juliana e o marido Eric estavam juntos desde a adolescência. O casal viajava com frequência e, há aproximadamente uma semana, tinha ido para Minas Gerais visitar os pais dela.

"Era uma pessoa muito querida, aqui todo mundo amava muito ela. Ela queria só passear com a família, ela gostava muito de passear. Tinha muitos amigos, era muito querida, a Ilha (do Governador) toda está em luto (...) Eles eram casados há muitos anos, desde a adolescência, tinham três filhos. Eles sempre viajavam. Semana passada ela esteve em Minas, foi até a casa do pai dela, visitou, parece até que foi despedida. Quando chegou no Rio, fez esse passeio com a família e aconteceu isso", disse o amigo.

Entre os passageiros resgatados com vida estão Ana Paula de Souza, 46, esposa de Everson; Marcos Paulo da Silva Correia, 45, pai de Eduardo e comandante da embarcação; Ana Nilda dos Santos Soares, 43, esposa de Fábio; Eric Pereira da Silva, 38, marido de Juliana; Caíque Gomes da Silva, 10, e Cauã Gomes da Silva, 14, ambos filhos de Juliana e Eric. Eles receberam atendimento médico na Coordenação de Emergência Regional (CER) da Ilha do Governador e tiveram alta médica no mesmo dia.

