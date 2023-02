Lula recebe, das mãos do reitor da Uerj, o convite para ministrar aula magna da Universidade - Divulgação

Publicado 07/02/2023 12:09

Rio - O reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Mario Carneiro, se encontrou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na tarde da última segunda-feira (6), em Benfica, Zona Norte do Rio, durante visita do mandatário federal a inauguração de um posto avançado de exames da Prefeitura do Rio. No encontro, Carneiro entregou convite para que Lula ministre a aula magna da Universidade, prevista para acontecer no mês de março.

"O presidente da República é Doutor Honoris Causa da Uerj e será uma grande honra contar com a participação dele na abertura do ano letivo da nossa universidade", afirmou Mario Carneiro.



O atual presidente, em 2012, ganhou da Uerj o título de Doutor Honoris Causa, honraria destinada a pessoas que se destacaram em determinada área, por sua virtude, mérito ou serviços.

Procurada, a assessoria de Lula não respondeu se aceitará o convite até o fechamento dessa reportagem.