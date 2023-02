Operação visa combater o compartilhamento e a posse de pornografia infantil - Divulgação

Publicado 09/02/2023 12:45

Rio – Agentes da Polícia Federal deflagraram, na manhã desta quinta-feira (9), em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio, a operação Arcanjo IX, que visa combater o compartilhamento e a posse de pornografia infantil. Na ação, um notebook foi apreendido.

De acordo com a PF, o computador pertence a um alvo investigado e foi obtido em uma residência no município. Os policiais cumpriam um mandado de busca e apreensão, expedido pela 2ª Vara Federal de Niterói, após investigações determinarem que o suspeito praticou crimes definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O notebook passará por perícia e, caso o homem seja condenado pela justiça, poderá pegar até 10 anos de prisão.

A operação Arcanjo IX teve seu nome inspirado pelo Arcanjo Gabriel, considerado por múltiplas religiões como o protetor das crianças.