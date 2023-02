Incêndio de grandes proporções tomou um galpão em Duque de Caxias, durante a manhã desta sexta-feira (10) - Reprodução / TV Globo

Incêndio de grandes proporções tomou um galpão em Duque de Caxias, durante a manhã desta sexta-feira (10)Reprodução / TV Globo

Publicado 10/02/2023 08:47

Rio - Equipes do Corpo de Bombeiros atuam em um incêndio de grande proporção em um galpão em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no início da manhã desta sexta-feira (10). Devido ao tamanho das chamas, militares de 13 unidades precisaram ser convocados para apagar o fogo. Até o momento, não há informações sobre feridos.



De acordo com a corporação, equipes do quartel de Campos Elísios foram acionadas às 5h30 para combater um incêndio na Avenida Automóvel Clube, altura do número 7.450, em Jardim Imbariê.

Por causa do rápido alastramento do fogo, militares lotados nas unidades de Duque de Caxias, Magé, Barra Mansa, Irajá, Nova Iguaçu, Grajaú, São Cristóvão, Tijuca, Central, Humaitá, Catete e Barra Tijuca também precisaram ser chamados para atuar na ocorrência.



Ainda conforme os bombeiros, o incêndio está atualmente controlado, sem risco de se expandir. Após a extinção das chamas, os militares iniciarão a fase de rescaldo, quando o entulho queimado começa a ser revirado para que pequenos focos de brasa restantes sejam encontrados e apagados.