Emanoel deixa a mulher e uma filha de quatro anos - Reprodução / Mídias Sociais

Emanoel deixa a mulher e uma filha de quatro anosReprodução / Mídias Sociais

Publicado 10/02/2023 14:53

Rio – Emanoel Vitor Alves, de 26 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (10), no Hospital Casa de Portugal, no Rio Comprido, Zona Norte. O homem foi socorrido à unidade de saúde na quinta-feira (9) após ter sido baleado durante uma operação da Polícia Militar no bairro.

De acordo com a PM, agentes foram atacados por disparos vindo da parte alta do Morro do Fogueteiro, mas não reagiram. Após o ataque, encontraram o jovem ferido na Rua Barão de Petrópolis.

Segundo Arthur Araújo, irmão da vítima, Emanoel havia saído de casa e estava a caminho do trabalho de bicicleta quando foi atingido na parte de trás da cabeça por um tiro. Após cair no chão, ele foi socorrido por um policial ao hospital particular, mas acabou não resistindo aos ferimentos e, depois de múltiplas paradas cardíacas, morreu às 3h44 desta sexta-feira.

"A mulher dele disse para ele tomar cuidado, porque estava tendo operação no morro, mas na hora em que ele saiu de casa não estava havendo confronto. Em certo momento, o tiroteio começou e ele foi baleado", disse Arthur.

"O que falar do meu irmão? Era uma pessoa amada por todo mundo. Era jovem, inocente, trabalhador, uma pessoa do bem, pai de família. Não tinha ninguém que não amava o meu irmão. Infelizmente ele se foi nessa guerra do Rio de Janeiro que é insaciável e nunca se acaba. Mas o meu irmão não vai ser lembrado como uma estatística, ele vai ser lembrado como uma pessoa maravilhosa, um anjo na terra", adicionou.

"Faltava um mês para ele ser titio. O meu filho vai nascer mês que vem, ele estava superfeliz que ia ser titio. Todo dia falava que já amava muito essa criança, ela no ventre e ele já falando isso. Faltava um mês para ele conhecer o sobrinho", completou.

Emanoel deixa a mulher e uma filha de quatro anos. Até o momento não há informações sobre a data e local do enterro.