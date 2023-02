A prisão foi realizada por agentes da Guarda Municipal do Rio - Divulgação

Publicado 10/02/2023 15:25 | Atualizado 10/02/2023 15:51

Rio - Guardas municipais da 2ª Inspetoria prenderam por desacato, na manhã desta sexta-feira (10), uma motorista de 24 anos na Avenida Francisco Bhering, em Ipanema, Zona Sul. Ela desacatou os agentes após ter sido multada por estacionamento irregular.

A ação aconteceu durante o patrulhamento na região. De acordo com as equipes, a condutora xingou e ofendeu os guardas ao perceber a multa. Então, os agentes pediram à mulher para descer do veículo, que recusou e jogou o carro na direção dos guardas.

Uma outra equipe que estava mais a frente interceptou o veículo. A condutora foi presa em flagrante e levada para 14ª DP (Leblon), onde o caso foi registrado como desacato.

Essa foi a segunda prisão realizada pelos guardas municipais desta unidade neste mês. No dia 6, as equipes prenderam um homem de 27 anos, que usou pedras portuguesas para ameaçar e roubar as mochilas de dois estudantes de 16 anos na Lagoa Rodrigo de Freitas.