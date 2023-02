Restaurante trocou de endereço no fim do ano passado, onde começou a funcionar em casarão na Rua Aníbal de Mendonça, na quadra da praia de Ipanema - Reprodução/Redes Sociais

Restaurante trocou de endereço no fim do ano passado, onde começou a funcionar em casarão na Rua Aníbal de Mendonça, na quadra da praia de IpanemaReprodução/Redes Sociais

Publicado 10/02/2023 15:45 | Atualizado 10/02/2023 17:24

Rio - Um dos alvos da operação Pequod, da Polícia Civil e do Ministério Público (MPRJ), o restaurante de alto padrão Gajos D'Ouro em Ipanema, na Zona Sul, é fruto de investimento do contraventor Rogério de Andrade. Agentes estiveram no local, nesta sexta-feira (10), para sequestro de bens, como obras de arte e outros objetos, com valor estimado de R$ 42 milhões.



No restaurante foram identificados ao menos cinco quadros do pintor Armando Romanelli, avaliados entre R$ 20 mil e R$ 50 mil cada obra. O artista é reconhecido no meio por suas criações desde a década de 1970.



De acordo com um dos gestores do restaurante, Andrade se interessou pelo plano de negócios montado pelos grupo formado por 40 funcionários do antigo Antiquarius, que faliu, e investiu na montagem do Gajos D'Ouro.

O MP, contudo, acredita que o local é usado pelo bicheiro, preso desde o fim do ano passado, para lavagem de dinheiro obtido com o jogo. Andrade é apontado como um dos ócios do empreendimento em Ipanema.



"Foi o único que abraçou a causa e deu a oportunidade para todos os funcionários que estavam desempregados. Saímos de lá sem receber nada e ele deu essa oportunidade de montarmos essa estrutura aqui, esse restaurante português", justificou André Vasconcelos, sócio operacional do restaurante.



Sobre as obras de arte, Vasconcelos justificou que as obras tem procedência e que, inclusive, o pintor seria cliente do restaurante. Segundo o sócio do Gajos, a visita da polícia já era esperada diante da relação com Rogério de Andrade.



"Outro ponto já aconteceu. Levantaram e não conseguiram encontrar indícios de irregularidade, então acho que deve acontecer o mesmo aqui. O restaurante paga todos os seus impostos em dia, tudo certinho. Ele colocou isso aqui para nos ajudar, mas somos nós que tocamos", pontuo.



O Gajos D'Ouro foi montado em 2019, mas mudou de local para o ponto nobre, um casarão na Rua Aníbal de Mendonça, na quadra da praia de Ipanema, altura do Posto 10, no fim do ano passado.



Frequentada pela alta sociedade, o espaço tem estrutura imponente e cardápio com pratos da culinária portuguesa com preços que variam de R$ 45 por uma porção de aperitivos a R$ 395 numa prato de bacalhau ao forno.