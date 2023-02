Banhista que faz uso da cadeira é acompanhado por guarda-vidas - Divulgação

Publicado 10/02/2023 15:40

Rio – A Prefeitura de São João da Barra, município no Norte Fluminense, está disponibilizando, durante todo o verão, cadeiras anfíbias para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida que desejam aproveitar a praia.

Feitas de alumínio aeronáutico, um material leve e resistente, as cadeiras são equipadas com pneus grandes com ar comprimido, que funcionam como boias. O serviço é oferecido sem necessidade de agendamento prévio, bastando ir ao local indicado e solicitar ao guarda-vidas, que transportará os banhistas até a água.

“Em um único dia, só em um local, chegamos a transportar 25 pessoas. Elas são acompanhadas durante todo o tempo pelos guarda-vidas, tanto no transporte de ida e volta da praia quanto no banho de mar, com total segurança”, explica o coordenador da Defesa Civil do município, Marco Antônio Ribeiro, mais conhecido como Kareca.

Durante todos os dias do verão, o serviço está disponível das 9h às 17h nos postos 1 e 2. Aos sábados e domingos, as cadeiras podem ser solicitadas também nos postos 3 e 4, assim como na Lagoa de Iquipari.

A dona de casa aposentada, Aldete Gomes de Abreu, de 91 anos, faz uso do serviço. Há 10 anos ela teve uma fratura no fêmur e hoje só consegue caminhar com o apoio de um andador, mas com a cadeira anfíbia realiza a sua vontade de passear na praia nos fins de semana.

“É uma tranquilidade para pessoas como eu, com dificuldade para chegar à praia, e uma segurança também, especialmente com todo o apoio dos guarda-vidas”, afirmou Aldete.

Durante a baixa temporada, as cadeiras estão disponíveis nos feriados e nos fins de semana de calor.