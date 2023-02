Dois corpos são encontrados no Canal do Anil, na Gardênia Azul - Divulgação

Publicado 10/02/2023 15:30

Rio - A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte de dois homens, ainda não identificados, na Gardênia Azul, Zona Oeste do Rio, na quinta-feira (9). Os corpos foram encontrados às margens do Canal do Anil e removidos por equipes do Corpo de Bombeiros. A principal linha de investigação é de execução.



De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 18ºBPM (Jacarepaguá) esteve na Rua Otávio Malta e constatou o fato. Os militares isolaram a área e a perícia foi realizada. Agora, a DHC tenta identificar os homens e apurar as circunstâncias da morte. Outras diligências estão em andamento para identificar a autoria do crime e esclarecer o caso. Uma das vítimas foi morta com as mãos amarradas para trás e ambos os corpos tinham marcas de tiros.

A região vive em clima de guerra com as tentativas de invasões do Comando Vermelho em áreas dominadas pela milícia . A Gardênia, assim como a Muzema, em Itanhangá, e Rio das Pedras, também na Zona Oeste, sofreu forte influência de milicianos nos últimos anos. Com essa suposta invasão, o tráfico, comandado por Edgar Alves de Andrade, também conhecido como Doca e Urso, um dos líderes da facção atuante na Penha, na Zona Norte, teria tomado conta de comunidades dentro da Gardênia e expandido pontos de venda de drogas pela região.

Imagens que circulam pelas redes sociais mostram supostas ordens do CV para quem mora no bairro. "Senhores moradores, está proibido o uso de capacetes, ao adentrar na comunidade liguem a luz do salão, o pisca alerta e mantenham os vidros abertos. Att, Comando Vermelho", diz um comunicado.