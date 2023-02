PM prende homem apontado como o chefe do tráfico da Comunidade das Malvinas, em Macaé - Divulgação / PMERJ

Publicado 10/02/2023 13:01

Rio - Um homem apontado como o chefe do tráfico da Comunidade das Malvinas, em Macaé, na Região dos Lagos, foi preso pela Polícia Militar (PM) na última quinta-feira (9). Segundo a corporação, o suspeito conhecido como "Pé de Pano" possui uma extensa ficha criminal, com 40 anotações.

De acordo com informações da corporação, agentes do batalhão do município realizavam um patrulhamento pelas vias da favela quando avistaram um homem em atitude suspeita na Rua K e o abordaram.

Durante a verificação da identidade do suposto criminoso, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem, que acabou detido.

O suspeito foi levado para a 123ª DP (Macaé), onde o caso foi registrado e está a disposição da Justiça.