Bloco Cordão do Boitatá, no Carnaval de 2019 - Fernando Maia/ Riotur

Bloco Cordão do Boitatá, no Carnaval de 2019Fernando Maia/ Riotur

Publicado 10/02/2023 14:37

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) preparou um esquema especial de atendimento pré-hospitalar nas áreas de maior concentração de público durante a programação do carnaval de rua na cidade, nos bairros do Centro, Copacabana e Ipanema/Leblon. São quatro postos médicos que darão suporte a um total de 49 blocos, incluindo os megablocos do Centro e da Zona Sul.

Os postos começaram a operar já no primeiro fim de semana de fevereiro para atender o público nos blocos que abriram o calendário de carnaval de rua na cidade. A estrutura da SMS conta ao todo com 16 leitos, sendo um de suporte avançado em cada posto; além de 16 poltronas de hidratação e 145 ambulâncias avançadas para transferência dos casos mais graves para UPAs ou hospitais da rede. As remoções serão coordenadas pela Central Municipal de Regulação. No total serão 177 plantões médicos, 103 de enfermeiros e 211 de técnicos de enfermagem.

Em Ipanema, o posto médico fica na Praça Nossa Senhora da Paz e funcionará nos dias 11, 12, 17, 18, 19, 20 e 21 de fevereiro. Em Copacabana, está na Praça do Lido com operação nos dias 11, 17, 18, 20, 21 e 25. Já no Centro são dois postos – na Praça Ana Amélia e no Largo da Carioca – funcionando nos dias 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25 e 26.