Os motoristas estavam sendo escoltados por dois suspeitos em uma motocicleta - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 10/02/2023 11:47 | Atualizado 10/02/2023 14:56

Rio - A Polícia Militar impediu o roubo de duas carretas carregadas de carnes avaliadas em mais de R$ 690 mil nesta sexta-feira (10), na Avenida Brasil, altura da Penha, na Zona Norte. De acordo com a corporação, dois homens estavam escoltando os veículos em uma motocicleta, mas fugiram em direção a comunidade Kelson´s ao avistarem os agentes.

Ainda segundo a PM, agentes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom) abordaram as duas carretas e os motoristas informaram que estavam sendo sequestrados junto com a carga de carne para o interior da comunidade Kelson´s. As vítimas relataram também que foram abordadas por uma motocicleta de cor vermelha onde o condutor estava armado com uma pistola.

Um dos motoristas, Marcos Davi Macedo, 55 anos, contou o trajeto que fazia quando foi abordado pelos crimonosos. “Eu tava vindo do interior de São Paulo e ia descarregar na Penha, quando fui abordado por um motoqueiro armado pedindo pra eu seguir ele, mas no momento fiquei sem ação, parei o caminhão e comecei a buzinar para chamar a atenção de alguém, aí ele desistiu e foi pra dentro da comunidade”, contou.



Marcos que atua há 36 anos como caminhoneiro relatou que a PM chegou rapidamente para prestar apoio.

“A gente tem uma escolta que anda com a gente, um motoqueiro, ele percebeu a ação e acionou a PM, que chegou rapidamente, chegou duas viaturas e deram total apoio. Eu estava pertinho do cliente, a menos de 2km do mercado. A sensação é de impotência, já passei por isso, mas é assim mesmo, a pessoa não tem coragem de trabalhar e vai roubar, mas eu sempre trabalhei, tive uma boa criação, agora é pegar na mão de Deus e continuar”, finalizou.



Os motoristas e os veículos foram conduzidos à 21ª DP (Bonsucesso) onde a ocorrência foi registrada.