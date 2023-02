Estação NET Rio Botafogo - Divulgação

Estação NET Rio BotafogoDivulgação

Publicado 10/02/2023 11:27

Rio - O Tribunal de Justiça (TJ) do Rio suspendeu a sentença que determinava o despejo de um tradicional cinema de rua carioca, um dos poucos remanescentes. A ação havia sido movida pelo Grupo Severiano Ribeiro, dono do imóvel, contra o Estação Net Rio, localizado em Botafogo, por falta de pagamento dos aluguéis durante a pandemia.

Na decisão proferida na última quarta-feira (8), os magistrados acompanharam, por unanimidade, o voto do relator, desembargador Caetano Ernesto da Fonseca Costa, que determinou além da suspenção da decisão anterior, que seja realizada prova pericial para verificar o débito atualizado do Grupo Estação em relação aos meses de aluguéis não pagos.

Em seu voto, o desembargador relator considerou o fato de o Grupo Estação ter efetuado depósito em juízo no valor de R$ 600 mil como parte dos débitos não pagos.

"Entendo que a sentença precisa ser anulada para que se realize a prova pericial solicitada, estabelecendo-se mês a mês o locativo e os encargos, para que se avalie ao final se persiste ou não algum débito locatício decorrente do período pandêmico", disse.





O Grupo Severiano Ribeiro ajuizou ação de despejo requerendo a rescisão do contrato em razão da falta de pagamento pelo Grupo Estação dos aluguéis vencidos a partir de março de 2020, durante o período da pandemia da Covid-19. Em outubro do ano passado, os administradores do Estação Net de Cinema convocaram, pelas redes sociais, cineastas, artistas, cinéfilos e amigos para um ato simbólico em frente ao local . Um abraço para que o estabelecimento não fechasse as portas.O Grupo Severiano Ribeiro ajuizou ação de despejo requerendo a rescisão do contrato em razão da falta de pagamento pelo Grupo Estação dos aluguéis vencidos a partir de março de 2020, durante o período da pandemia da Covid-19.

Em outubro de 2021, a 27ª Vara Cível da Capital decretou a rescisão do contrato de locação firmado entre o Grupo Severiano Ribeiro e o Grupo Estação. Com isso, o Estação era obrigado a sair do imóvel e, consequentemente, encerrar suas atividades.

Em nota, o Grupo Severiano Ribeiro disse não comentar assuntos que já estão sendo tratados pela Justiça.