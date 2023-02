Até o momento, um homem foi preso e foram apreendidos um rádio comunicador e drogas - Divulgação

Publicado 10/02/2023 08:55 | Atualizado 10/02/2023 09:36

Rio - A Polícia Militar realiza, na manhã desta sexta-feira (10), uma operação na comunidade da Cidade de Deus, em Jacarepaguá, na Zona Oeste. Agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) atuam na localidade que vem sendo disputada por milicianos e traficantes da facção do Comando Vermelho. Devido a ação, nove escolas foram fechadas e realizam ensino remoto. Até o momento, um homem foi preso e foram apreendidos um rádio comunicador e drogas.

De acordo com o comando do BOPE, durante a operação, policiais da unidade avistaram um grupo de suspeitos fugindo para o interior do Instituto de Tecnologia em Fármacos Farmanguinhos, da Fiocruz. Após terem a entrada franqueada pelos gestores da unidade, os agentes vasculharam a área e, até o momento, ninguém foi encontrado.



A comunidade tem vivido em meio a um constante guerra por dominação de território entre a milícia que atua na Gardênia Azul e o Comando Vermelho, que age na Cidade de Deus. Nesta sexta (10), moradores registraram a presença de muitos blindados da PM na região.

Muita Polícia do choque na Comunidade Cidade de Deus pic.twitter.com/TlLcgJX7H0 — @INSTA: FavelaCaiuNoFace (@FavelacaiunFc) February 10, 2023

Segundo informações, é da CDD que criminosos do Comando Vermelho estariam tentando tomar o controle, por exemplo, da Gardênia Azul e Rio das Pedras, dois locais tradicionalmente comandados pelo grupo paramilitar.

Escolas fechadas

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, nove unidades escolares na região da Cidade de Deus prestam atendimento remoto, para garantir a segurança de alunos e funcionários, em decorrência da continuidade das operações policiais na área.



"É importante lembrar que a Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, instituiu o Programa Acesso Mais Seguro em unidades localizadas em áreas de conflito. O programa tem como objetivo mitigar riscos por meio de protocolos que são aplicados por professores, alunos e toda a comunidade escolar em situações de risco. Sempre que há uma situação de risco o protocolo é acionado", disse em nota.



Outras operações



Policiais militares do 17ºBPM (Ilha) realizam, nesta sexta-feira (10), uma operação na comunidade da Praia da Rosa, na Ilha do Governador.



Enquanto agentes do 15ºBPM (Caxias), atuam nas comunidades do Parque das Missões, Beira Mar e do Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



Já agentes do 21ºBPM (São João de Meriti) realizam uma operação na Comunidade da Vila Ruth, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.



As operações ainda estão em andamento. Até o momento, não há registro de presos ou apreensões.