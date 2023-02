A ocorrência foi encaminhada à 29ªDP (Madureira) - Divulgação

Publicado 10/02/2023 10:49 | Atualizado 10/02/2023 12:19

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (10), um policial militar, identificado como Cleber de Souza Sanches, de 36 anos, suspeito de chefiar uma quadrilha que extorquia dinheiro e sequestrava comerciantes de vários bairros do Rio de Janeiro. Um outro PM, também foi preso, acusado do crime de extorsão mediante sequestro.

Um ex-policial penal também está entre os presos. Assim como outro suspeito, que não foi identificado.

De acordo com a Polícia Militar, sobre o Cleber, a Corregedoria Geral instaurou um procedimento interno e acompanha o caso. Sobre o segundo, a corporação informou que o policial foi conduzido à Unidade Prisional da corporação, em Niterói, onde permanece à disposição da Justiça. A PM não informou, no entanto, se os agentes estavam na ativa antes de serem presos.



A quadrilha era monitorada desde novembro de 2022. Na ocasião, os criminosos extorquiram um comerciante de Madureira, na Zona Norte. De acordo com a 29ª DP (Madureira), integrantes do grupo se passavam por policiais e forjavam um flagrante, acusando a vítima de ter cometido algum delito. Em seguida, exigiam uma quantia, que variava entre R$ 5 a 100 mil, para evitar a prisão.



As investigações continuam para identificar outros integrantes do grupo criminoso.