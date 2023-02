Após terem a entrada franqueada pelos gestores da unidade, os policiais vasculharam a área - Reprodução

Após terem a entrada franqueada pelos gestores da unidade, os policiais vasculharam a áreaReprodução

Publicado 10/02/2023 09:59 | Atualizado 10/02/2023 14:32





De acordo com o comando do Bope, agentes da unidade avistaram o grupo tentando fugir. Após terem a entrada franqueada pelos gestores da unidade, os policiais vasculharam a área, mas ninguém foi encontrado. Rio - Policiais do Bope buscam por suspeitos que fugiram para o interior do laboratório Farmanguinhos, da Fiocruz, durante operação na Cidade de Deus , em Jacarepaguá, na Zona Oeste, na manhã desta sexta-feira (10). Devido a ação da PM na localidade, que tem sido disputa de território entre milicianos e traficantes do Comando Vermelho, nove escolas foram fechadas.De acordo com o comando do Bope, agentes da unidade avistaram o grupo tentando fugir. Após terem a entrada franqueada pelos gestores da unidade, os policiais vasculharam a área, mas ninguém foi encontrado.

Bope procura suspeitos que invadiram Farmanguinhos para tentar fugir de operação na Cidade de Deus.

Crédito: Divulgação#Bope #ODia pic.twitter.com/FsCBFsFWoM — Jornal O Dia (@jornalodia) February 10, 2023

Segundo a Fiocruz, diante da situação de insegurança, a Direção da unidade acionou o plano de contingência e dispensou os trabalhadores que mantém a fábrica funcionando ininterruptamente. A produção de medicamentos foi paralisada. Farmanguinhos é a unidade da Fiocruz que ocupa o papel de principal laboratório público fornecedor de medicamentos para o Sistema Único de Saúde (SUS) e desenvolve pesquisas de alta tecnologia no campo farmacêutico Segundo a Fiocruz, diante da situação de insegurança, a Direção da unidade acionou o plano de contingência e dispensou os trabalhadores que mantém a fábrica funcionando ininterruptamente. A produção de medicamentos foi paralisada. Farmanguinhos é a unidade da Fiocruz que ocupa o papel de principal laboratório público fornecedor de medicamentos para o Sistema Único de Saúde (SUS) e desenvolve pesquisas de alta tecnologia no campo farmacêutico

Ainda na operação, um homem foi preso e foram apreendidos um rádio comunicador e drogas. Segundo informações, é da Cidade de Deus que criminosos do Comando Vermelho estariam tentando tomar o controle, por exemplo, da Gardênia Azul e Rio das Pedras, dois locais tradicionalmente comandados pelo grupo paramilitar.



Moradores registraram a presença de muitos blindados da PM na região. A comunidade tem vivido em meio a um constante guerra por dominação de território entre a milícia que atua na Gardênia Azul e o Comando Vermelho, que age na Cidade de Deus.



Escolas fechadas



De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, nove unidades escolares na região da Cidade de Deus prestam atendimento remoto, para garantir a segurança de alunos e funcionários, em decorrência da continuidade das operações policiais na área.



"É importante lembrar que a Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, instituiu o Programa Acesso Mais Seguro em unidades localizadas em áreas de conflito. O programa tem como objetivo mitigar riscos por meio de protocolos que são aplicados por professores, alunos e toda a comunidade escolar em situações de risco. Sempre que há uma situação de risco o protocolo é acionado", disse em nota.



Nota da Fiocruz na íntegra

"Em consequência de uma operação policial no entorno do Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos/Fiocruz), em Jacarepaguá, uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar realizou buscas na fábrica de medicamentos no início da manhã desta sexta-feira (10/2). Diante da situação de insegurança, a Direção da unidade acionou o plano de contingência e dispensou os trabalhadores que mantém a fábrica funcionando ininterruptamente. A produção de medicamentos foi paralisada.



Não houve disparo de tiros e ninguém foi ferido ou preso no interior da unidade. A Presidência da Fiocruz e a Direção de Farmanguinhos entraram em contato com o governo do Estado do Rio de Janeiro, com o Comando da Polícia Militar e com a Polícia Federal para solucionar a questão. Ficou indicada para a próxima semana uma reunião com as autoridades envolvidas para tratar da situação crítica de insegurança na área, que tem provocado interrupções da produção e prejuízo à saúde dos trabalhadores.



Farmanguinhos é a unidade da Fiocruz que ocupa o papel de principal laboratório público fornecedor de medicamentos para o Sistema Único de Saúde (SUS) e desenvolve pesquisas de alta tecnologia no campo farmacêutico. A Presidência da Fundação considera grave a situação atual de insegurança na região, que põe em risco a integridade física de seus trabalhadores e da comunidade local".