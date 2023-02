Na foto, Wellington Pedra Ribeiro, de 22 anos, morto em Cascadura, na Zona Norte - Divulgação

Rio - "Você sempre vai ser meu bebê", escreveu a mãe do entregador de farmácia Wellington Pedra Ribeiro, de 22 anos, como forma de despedida nas redes sociais. Segundo a Polícia Militar, testemunhas afirmaram que o jovem estava sentado em uma praça de Cascadura, na Zona Norte, nesta terça-feira (31), quando um veículo se aproximou e dois ocupantes atiraram. O Disque Denúncia busca informações sobre envolvidos na morte do rapaz.

"Me diz o que vou fazer agora sem você? Me diz o que vai ser da minha vida. Você me deixou sem me dizer adeus. Eu não aceito essa covardia que fizeram com você. Eu te prometo que eu sempre vou te amar", completou a mãe de Wellington, em seu perfil das redes sociais.

A madrinha do entregador falou sobre sua dor com a perda do afilhado, mas deixou uma mensagem de conforto ao final de sua postagem. "Não tenho palavras para demostrar a minha dor. O que me conforta é que Deus está acolhendo meu afilhado e fazendo com que ele compreenda que não somos deste mundo. Todos nós retornaremos para pátria espiritual, mas o meu amor é eterno", escreveu.

Já a namorada do rapaz, com quem tinha um relacionamento há alguns anos, questionou a ausência do namorado e lamentou sua perda. "Você sempre será o grande amor da minha vida. O que me consola é que eu sempre demonstrei o quanto você era incrível, o quanto eu era grata por te ter comigo, o quanto eu te amava! Nossa conexão era incrível, éramos um só. Quanta saudade você vai fazer aqui. Quem vai me dar colo? Quem vai enxugar minhas lágrimas? Quem vai me estressar todos os dias? Ninguém vai superar ou suprir quem você é e o significa pra mim. Eu te amo, volta!", pediu a companheira.

Quanto as investigações do caso, o Disque Denúncia divulgou, nesta quarta-feira (1º), um cartaz para ajudar no inquérito da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), com o objetivo de obter informações que possam levar à identificação e prisão dos envolvidos na morte do entregador de farmácia.



O jovem de 22 anos foi morto a tiros nesta terça-feira (31), em Cascadura, na Zona Norte do Rio. De acordo com testemunhas, a vítima estava sentada em uma praça na Rua Silvério, quando por volta das 16h dois homens a bordo de um veículo, não identificado, se aproximaram do rapaz e efetuaram diversos disparos.



A DHC esteve no local e realizou perícia. Agentes da especializada buscam informações de testemunhas e de câmeras de segurança, a fim de identificar os autores do crime. Ainda não há informações sobre o velório e enterro de Wellington.



Denuncie a identificação e localização dos envolvidos na morte de Wellington Ribeiro, de forma anônima, ao Disque Denúncia:



- Central de atendimento: (021) - 2253 1177;

- 0300-253-1177;

- WhatsApp: (021) - 99973 1177;

- Aplicativo: Disque Denúncia RJ.