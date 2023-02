Luana Nascimento Lemos, de 28 anos, foi vista pela última vez na Zona Norte do Rio, no último dia 25 - Divulgação

Publicado 02/02/2023 15:58

Rio - Policiais do 19º BPM (Copacabana) encontraram nesta quinta-feira (2), em Copacabana, na Zona Sul do Rio, a mulher que dizia estar grávida e que desapareceu a caminho da maternidade . Segundo os agentes, Luana Nascimento de Lemos, de 28 anos, estava desorientada e foi levada à Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) para ser interrogada.

Em depoimento, a mulher disse que perdeu o bebê com quatro meses de gestação, mas estava envergonhada com a situação e preferiu esconder de todos. Luana desapareceu na data em que deveria ter o parto e esteve este tempo todo andando sem rumo, até chegar na praia de Copacabana, onde foi encontrada.

Familiares a procuravam desde o dia 25 de janeiro, quando, segundo Luana, iria realizar uma cesariana. Ela havia sido vista pela última vez no bairro do Riachuelo, na Zona Norte do Rio.



Conforme apurado pela DDPA, responsável pelas investigações do caso, o hospital onde a mulher dizia ter feito o pré-natal e realizaria o parto alega que ela nunca foi atendida no local. Diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos e testemunhas também foram ouvidas.