Nas imagens, vans e até ambulâncias tentam seguir na contra mão para sair da pistaDivulgação

Publicado 02/02/2023 16:50 | Atualizado 02/02/2023 17:09

Rio - Um tiroteio na Cidade de Deus, na tarde desta quinta-feira (2), causou pânico no trânsito e fez com que motoristas tentassem recuar com seus veículos na Linha Amarela, na altura de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. Relatos afirmam que disparos seriam de um suposto arrastão na região.

Em um vídeo postado nas redes sociais, diversos carros, vans e caminhões aparecem cruzados em um sentido da Linha Amarela. Alguns veículos aparecem dando ré e até tentando seguir na contramão para sair da mira de possíveis disparos.

De acordo com o comando do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), equipes foram acionadas no local para checar o tiroteio, porém nada foi encontrado quando chegaram na região. A Polícia Militar informou que segue com policiamento intensificado na localidade.

Nas últimas semanas, comunidades da Zona Oeste estão vivendo cenários de guerra por conta da disputa entre criminosos rivais. Nos últimos 30 anos, a região esteve sob forte influência de grupos paramilitares, mas vem sendo palco de invasões de traficantes, que pretendem expandir pontos de venda de drogas pelo Rio. Além da Praça Seca, o Comando Vermelho está disputando com milicianos o controle da Gardênia Azul, Muzema, Cidade de Deus, Rio das Pedras e do Complexo da Covanca.

Também nesta quinta-feira, o 18º BPM, com apoio de unidades do 2º Comando de Policiamento de Área (2CPA), realiza operação nas favelas do Bateau Mouche, Pendura Saia, Jordão, Pica-Pau e da Caixa D'Água, entre os bairros de Jacarepaguá, Taquara e Praça Seca. O 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) também reforça o patrulhamento na Muzema, enquanto o Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) está na Gardênia Azul. Até o momento, um suspeito foi preso no Morro do Jordão. Com ele, foram apreendidos drogas, munições, um rádio transmissor e uma pistola. No local, também foram encontradas câmeras de monitoramento utilizadas por criminosos.

A Polícia Militar também reforçou nesta manhã o policiamento na região da Praça Seca, na mesma região, após milicianos voltarem a tentar invadir o Morro da Chacrinha e trocar tiros com traficantes. Os disparos começaram a ser ouvidos por volta das 19h e se estenderam ao longo da noite. Após o tiroteio, duas pessoas, ainda não identificadas, foram encontradas mortas no local. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga os casos.