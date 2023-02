Material apreendido foi encaminhado para a 4ª DP (Praça da República) - Divulgação

Publicado 02/02/2023 16:26 | Atualizado 02/02/2023 16:33

Rio – Agentes do Segurança Presente apreenderam, nesta quarta-feira (1º), um adolescente de 17 anos suspeito de cometer roubos na região da Rua Uruguaiana, no Centro do Rio. Com ele foram encontrados um revólver com numeração raspada, seis munições e um aparelho celular.

Segundo informações, o menor de idade foi abordado por policiais após ter sido visto na garupa de uma moto sem placa que transitava pela área. O piloto do veículo conseguiu fugir, mas o adolescente foi capturado e encaminhado para a 4ª DP (Praça da República), onde a ocorrência foi registrada e ele permaneceu apreendido. O jovem responderá por porte ilegal de armas e se encontra à disposição da Justiça.