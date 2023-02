Atropelamento no Engenho Novo, na Zona Oeste, deixa duas pessoas feridas - Reprodução

02/02/2023

Rio – Uma menina de 4 anos está em estado grave após ser atropelada, na manhã desta quinta-feira (2), na Avenida Menezes Cortes (a autoestrada Grajaú-Jacarepaguá), no Engenho Novo, na Zona Norte do Rio. Carlos Rodrigues, de 28 anos, também foi vítima do acidente, mas o seu quadro é estável. As duas pessoas foram levadas para o Hospital Salgado Filho, no Méier, ainda na Zona Norte.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 9h25, na altura do número 1.975 da avenida. A Polícia Militar informou que uma equipe foi acionada por pedestres para verificar o atropelamento. No local, os policiais encontraram as duas vítimas e acionaram o Corpo de Bombeiros Militar, que as levou para o hospital.

O motorista do carro envolvido no atropelamento estava no local e foi conduzido para a 26ª DP (Méier), onde a ocorrência foi registrada.