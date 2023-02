Vítima foi identificada como o policial reformado Leandro de Moraes Aguiar - Reprodução

Publicado 02/02/2023 16:01 | Atualizado 02/02/2023 16:19

Rio - Um policial reformado, identificado como Leandro de Moraes Aguiar, de 45 anos, foi assassinado a tiros na tarde desta quinta-feira (2) no Centro do Rio. A suspeita é de que ele tenha sofrido uma saidinha de banco.

O crime aconteceu na Avenida Rio Branco. Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel do Centro foram acionadas por volta das 13h55 para o local. No entanto, os bombeiros encontraram a vítima já em óbito por disparos de arma de fogo.

De acordo com a Polícia Militar, policiais do 5º BPM (Praça da Harmonia) foram acionados para uma ocorrência de disparo de arma de fogo. Os agentes chegaram, viram Leandro ferido e acionaram os Bombeiros, que atestaram a morte.

Após uma breve consulta, a equipe descobriu que a vítima era um policial militar reformado. Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foram acionados para realização de perícia. Os suspeitos do crime conseguiram fugir.