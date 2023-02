Pistola e drogas foram apreendidas - Divulgação / PMERJ

Publicado 02/02/2023 15:54

Rio – Agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) realizam, nesta quinta-feira (2), uma operação na comunidade do Sapinho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, com o objetivo de prender criminosos e impedir o roubo de veículos e cargas na região. A ação conta com o apoio de equipes do 3º Comando de Policiamento de Área (CPA).

De acordo com a PM, um homem foi preso até o momento, no acesso à comunidade, tendo uma pistola, rádio comunicador e drogas apreendidos. A ocorrência está em andamento na 59ª DP (Duque de Caxias).