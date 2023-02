Mulher está internada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias - Reprodução/Internet

Publicado 02/02/2023 15:15 | Atualizado 02/02/2023 15:50

Rio - A comerciante Mariana Silva de Souza, de 28 anos, segue internada com estado de saúde estável, nesta quinta-feira (2), no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Mariana foi internada com fraturas na face e na perna. A suspeita é de que ela tenha sido agredida pelo ex-marido.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Caxias, a vítima está sendo acompanhada pela equipe da ortopedia e bucomaxilofacial. No momento, Mariana está lúcida e estável, aguardando melhora dos ferimentos para um novo procedimento cirúrgico.

Ela foi internada no domingo passado (29), por volta das 3h por meio de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A principal suspeita é de que ela tenha sido agredida pelo ex-companheiro, com quem teve dois filhos e que não teria aceitado o término do relacionamento. As agressões teriam acontecido no bairro Vila Tiradentes, em São João de Meriti, também na Baixada, onde Mariana mora. Familiares disseram que o homem já apresentou comportamento agressivo contra a mulher em outras oportunidades.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações estão em andamento na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti, que instaurou inquérito para apurar o crime de tentativa de feminicídio. A vítima foi ouvida no hospital e agentes realizam outras diligências para esclarecer os fatos.