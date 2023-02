Mulher está internada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias - Reprodução/Internet

Publicado 01/02/2023 15:47 | Atualizado 01/02/2023 16:08

Rio - A comerciante Mariana Silva de Souza, de 28 anos, está internada desde o domingo passado (29) no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, com ferimentos na face e na perna. A suspeita é de que ela tenha sido agredida pelo ex-marido.

Segundo a Prefeitura de Duque de Caxias, a mulher deu entrada na unidade às 3h49 por meio de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A paciente chegou com escoriações na face e dor no tornozelo.

A direção do hospital informou que Mariana está internada e sendo acompanhada pela equipe de ortopedia e bucomaxilofacial. Ela está lúcida, orientada e estável, aguardando melhora de edemas para novo procedimento cirúrgico.

A principal suspeita é de que ela tenha sido agredida pelo ex-companheiro, com quem teve dois filhos e que não teria aceitado o término do relacionamento. As agressões teriam acontecido no bairro Vila Tiradentes, em São João de Meriti, também na Baixada, onde Mariana mora. Familiares disseram que o homem já apresentou comportamento agressivo contra a mulher em outras oportunidades.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações estão em andamento na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti, que instaurou inquérito para apurar o crime de tentativa de feminicídio. A vítima foi ouvida no hospital e agentes realizam outras diligências para esclarecer os fatos.